Juiz põe homem de 65 anos preso em casa na Covilhã para não plantar canábis

O homem de 65 anos, proprietário de uma ‘floresta de canábis’ com 385 plantas na serra da Estrela, entretanto desmantelada pela GNR, vai aguardar o desfecho da investigação em prisão domiciliária - a forma que a Justiça encontrou para travar a atividade ilícita do suspeito, já reincidente no tráfico de droga.