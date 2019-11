Juiz propõe pagamento de 25 mil euros à Galp Energia para fechar caso Galpgate

Um juiz propôs à Galp Energia o pagamento de 25 mil euros para fechar o chamado caso Galpgate, ligado às viagens e bilhetes do Euro2016 que a empresa pagou a governantes, como Fernando Rocha de Andrade (então secretário de Estado dos Assuntos Fiscais) e autarcas.



Os outros arguidos também terão que pagar multas entre os 650 euros e os 10 mil euros. Os valores entram no Cofre Geral do Estado, segundo avança a SÁBADO.