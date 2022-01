Juiz que proibiu buscas ao Benfica aprecia queixa de Sócrates contra Carlos Alexandre

O magistrado que, em 2017, proibiu as buscas domiciliárias a Luís Filipe Vieira e ao Benfica no caso dos emails foi sorteado para apreciar a queixa que José Sócrates fez contra o juiz Carlos Alexandre. Jorge Miguel Pedro Marques Antunes, que em 2017 estava no Juízo Central Criminal de Lisboa, e que agora é desembargador no Tribunal da Relação, vai apreciar as eventuais ilegalidades na distribuição manual do inquérito ‘Operação Marquês’ ao juiz Carlos Alexandre pela escrivã que já tinha trabalhado com o magistrado judicial em outros tribunais.



O ‘Expresso’ avançou que se o requerimento da defesa de Sócrates for aceite, Carlos Alexandre e a escrivã Teresa Santos terão de responder sobre as suspeitas de alegados crimes de abuso de poder, falsificação de funcionário e denegação de justiça. Em 2017, no seu último dia como magistrado no Tribunal Criminal de Lisboa, o juiz Jorge Marques Antunes não autorizou os pedidos de mandados judiciais que previam buscas às instalações do Benfica, ao gabinete e à residência de Luís Filipe Vieira e à do assessor jurídico Paulo Gonçalves, bem como à casa do comentador Pedro Guerra.

