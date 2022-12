O juiz de Setúbal que decretou a prisão preventiva da mãe de Jéssica, Inês Tomás, realçou que é necessário proteger a arguida na cadeia de Tires, para que a mesma não sofra represálias. Inês está também proibida de contactar os restantes arguidos e testemunhas, designadamente as duas mulheres que estão no mesmo estabelecimento prisional - Tita e Esmeralda - e Paulo Amâncio, o seu ex-companheiro, com quem estava quando Jéssica morreu.