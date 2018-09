Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz questiona ex-autarcas sobre suspeitas de corrupção

Cinco arguidos voltaram ao Tribunal de Santarém para cumprir mais uma sessão do julgamento.

Por J.D. | 08:31

Os cinco arguidos acusados de corrupção e prevaricação de titular de cargo político, grupo que inclui o ex-presidente da Câmara de Benavente, António José Ganhão (CDU), voltaram esta quarta-feira ao Tribunal de Santarém para cumprir mais uma sessão do julgamento.



Miguel Cardia, vereador da Câmara entre 2005 e 2013, respondeu acerca da forma como eram aprovados os processos de construção no município.



"Não assino de cruz", garantiu. "Não tomo decisões sem informação técnica dos serviços", acrescentou.



Em causa está a acusação de que os autarcas teriam recebido "quantias monetárias, prendas e outras dádivas", para favorecer empreendimentos de Tiago Gallego, empresário do ramo imobiliário e também arguido do processo.