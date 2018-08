Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz recusa soltar 23 agressores de Alcochete

Perigo de perturbação do inquérito e da prova. Procuradora só concorda libertar um.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:40

Todos os pedidos de libertação apresentados pelos 23 detidos no dia da invasão à Academia do Sporting, em Alcochete, por agressões a jogadores e técnicos, foram recusados pelo juiz de instrução criminal do Barreiro.



Jorge Delca mantém os elementos da Juventude Leonina em prisão preventiva considerando não estarem afastados os perigos para a obtenção de prova e de perturbação do inquérito. Estão na cadeia 37 arguidos - alguns, incluindo os cabecilhas, foram detidos mais tarde.



Segundo apurou o CM junto de fontes próximas do processo, vários dos detidos deram entrada com pedidos para serem colocados com pulseira eletrónica, alegando a necessidade de trabalhar ou estudar. Terão incluído pareceres positivos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, mas o juiz manteve-os na cadeia.



O próprio Ministério Público, representado no processo pela procuradora Cândida Vilar, só se mostrou favorável à saída de prisão preventiva de um dos detidos: Nuno Torres, o condutor do BMW em que os cabecilhas da Juve Leo abandonaram o centro de estágios.



Os detidos vão recorrer da reavaliação das medidas de coação junto do Tribunal da Relação de Lisboa, sendo essa a hipótese mais breve de serem libertados.



O ataque a Alcochete ocorreu a 15 de maio e os primeiros 23 detidos ficaram em preventiva no dia 21. Em junho foram detidos outros quatro, entre eles Fernando Mendes, antigo cabecilha da claque. E em julho mais 10.



A reavaliação das medidas de coação destes será feita mais tarde pelo juiz. São suspeitos de terrorismo, agressões, ameaça e sequestro.