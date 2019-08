Juiz Rui Rangel regressa ao trabalho após nove meses de suspensão

O juiz Rui Rangel, arguido no processo Operação Lex, em que também figuram a sua ainda mulher, Fátima Galante, e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, regressou esta quarta-feira ao trabalho após suspensão de 9 meses.A suspensão aplicada pelo Conselho Superior da Magistratura expirou, o que permitiu ao magistrado regressar ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde execre funções. No entanto, o processo disciplinar de que foi alvo ainda está a correr. A "Operação Lex" investiga suspeitas de corrupção e recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.A operação teve origem numa certidão extraída da Operação Rota do Atlântico e foi desencadeada a 30 de janeiro. O Estádio da Luz, as casas do presidente do Benfica Luís Filipe Vieira e dos dois juízes – Galante e Rangel – foram alvo de buscas. A investigação está a ser conduzida pelos procuradores do Supremo Tribunal de Justiça.