Juiz Rui Rangel volta ao serviço após suspensão

Rui Rangel, juiz desembargador e arguido no processo Operação Lex – que investiga também a sua ainda mulher, Fátima Galante, e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira –, esteve ontem de turno no Tribunal da Relação de Lisboa, após nove meses de suspensão.O magistrado estava suspenso de funções, mas a receber salário, por decisão do Conselho Superior da Magistratura (CSM) , no âmbito de um processo disciplinar.O tempo de suspensão de Rui Rangel tinha terminado, o que lhe permite regressar à atividade de juiz desembargador. O mesmo já tinha acontecido com Fátima Galante, que regressou à Relação em junho.Ambos enfrentam, no entanto, os respetivos processos disciplinares. A decisão em relação a Galante deverá ser conhecida no primeiro plenário do CSM, a 6 de setembro.Segundo apurou o, o processo de Rangel estará ainda atrasado por ser mais complexo. A Operação Lex investiga suspeitas de corrupção, branqueamento de capitais e tráfico de influências. O processo corre no Supremo Tribunal, a cargo da procuradora Maria José Morgado.