Juiz sozinho na sala para julgar homicídio em Leiria

Dois dos juízes do coletivo que decide um caso de homicídio não saíram das suas casas e participaram esta sexta-feira no julgamento à distância, através de uma plataforma digital. Na sala de audiências, no Tribunal de Leiria, apenas se encontrava um juiz adjunto e a oficial de justiça, já que a procuradora do Ministério Público, advogados e até a tradutora estavam nos seus gabinetes. O arguido encontra-se em prisão preventiva.Está em causa um crime de sangue, em que o homem pode vir a ser condenado à pena máxima, mas com os diversos intervenientes distantes uns dos outros foram notórias as dificuldades. Com a agravante de o arguido, Islom Negmatov, de 60 anos, ser estrangeiro e não perceber a língua portuguesa, sendo auxiliado por uma tradutora.Apenas uma testemunha se deslocou à sala de audiências e diversas vezes pediu para repetirem as perguntas. Por estar com a máscara colocada, a sua própria voz soava abafada, o que também dificultou a sessão. "Posso falar?", "está a ouvir?", "não percebi", "não ouvi bem", foram algumas das expressões várias vezes repetidas.Os intervenientes estavam ligados pela plataforma webex e duas das testemunhas não puderam ser ouvidas, por "não conseguirem trabalhar com estas novas tecnologias". Foram notificadas para a próxima sessão e serão ouvidas por videoconferência, a partir do Tribunal de Pombal, por ser o da área de residência. O arguido, natural do Usbequistão, está preso desde junho de 2019, por ter assassinado à facada o filho, Ikrom Negmatov, numa discussão em casa, na Água Formosa, Pombal.