Juiz suspeito de manipulação na distribuição de processos judiciais nas listas para o Supremo tribunal

O ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, que é objeto de um inquérito disciplinar aberto pelo Conselho Superior da Magistratura por suspeitas de manipulação na distribuição de processos judiciais, faz parte das listas do 16º concurso de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça.O magistrado, que se demitiu de presidente da Relação de Lisboa, continua em funções e poderá mesmo vir a ascender ao Supremo, num processo muito semelhante ao que aconteceu com a desembargadora Fátima Galante, mulher do juiz Rui Rangel. A magistrada também chegou a ser colocada no Supremo, embora a sua promoção tivesse ficado congelada em consequência da sua constituição de arguida no processo Lex e posterior expulsão da magistratura.Segundo apurou o, Orlando Nascimento pode ascender ao Supremo e só uma eventual acusação no processo disciplinar poderá retirar-lhe essa promoção. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Joaquim Piçarra, disse que a investigação à viciação na distribuição de processos na Relação vai continuar, "doa a quem doer".