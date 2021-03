Juiz suspende julgamento em Odemira por procurador e funcionário recusarem tirar máscara

O juiz Rui Fonseca e Castro, do Tribunal de Odemira, presidia a um julgamento quando terá pedido ao procurador do Ministério Público (MP) e ao funcionário judicial presentes na sala de audiências que retirassem a máscara.



Os dois elementos recusaram-se a tirar a máscara e o juiz acabou por suspender o julgamento, segundo apurou o CM junto de fonte do Sindicato dos Magistrados do MP.



Rui Fonseca e Castro diz que é contra o isolamento - e que não o cumpriria – e o uso obrigatório de máscara.