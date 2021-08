Juíza alega que portugueses detidos em Gijón intimidaram vítimas com escuro e “palmadas”

Um clima intimidatório”, com o quarto escuro e “palmadas nas nádegas e beliscões”. E ainda um vídeo que mostra as vítimas a recusarem beijos, a chorar e a quererem sair rapidamente do quarto de hotel. Estes são alguns dos fundamentos utilizados pela juíza de instrução Belen Garcia Iglesias para negar o recurso dos dois portugueses detidos desde 24 de julho em Gijón, Espanha, por suspeita de violação. A magistrada sustenta, no despacho a que oteve acesso, que existem fortes indícios da prática do crime e rejeita a libertação dos jovens de Famalicão sob fiança, alegando risco de fuga.No documento, pode ler-se que os portugueses apagaram a luz do quarto e falavam na língua materna (português) - impercetível para as raparigas espanholas. Enquanto um dos portugueses estava com uma rapariga, o outro (que já tinha tido relações sexuais) observava. O clima de “domínio” provocou “medo e desassossego” às vítimas. As raparigas, terão sido “incapazes de reagir”, acabando por fazer tudo o que lhes foi pedido.