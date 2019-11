Juíza com dúvidas volta a ouvir PJ e perito da polícia científica no julgamento do homicídio do triatleta

A 11.ª sessão do julgamento do homicídio de Luís Grilo ocorre esta terça-feira no Tribunal de Loures. O tribunal chamou três testemunhas para a sessão de hoje: dois inspetores da Polícia Judiciária e um perito do laboratório da polícia científica.A fase de produção de prova teria terminado na sessão anterior, mas a juíza ordenou a reabertura novamente devido a dúvidas sobre a contaminação da arma do crime, dúvida essa que beneficiaria a defesa de António Joaquim.As alegações finais deverão ser proferidas na tarde desta terça-feira da parte da tarde, tendo Rosa Grilo mostrado vontade em falar novamente.Em declarações aos jornalistas à chegada ao tribunal, o advogado de António Joaquim, Ricardo Serrano Vieira, afirma que estão a ser ouvidas novamente as mesmas pessoas porque "algo que foi dito no passado não bate certo"."Quem pediu a inquirição dos senhores poderá ter dúvidas, eu já não as tenho", acrescenta.A advogada de Rosa Grilo, Tânia Reis, chegou ao tribunal e mostrou-se expectante com estas inquirições.

Quanto às alegações que estavam marcadas para hoje, resta saber se as defesas prescindem dos prazos de análise dos manuais de procedimento. A juíza autorizou, também a pedido da defesa de António Joaquim que fosse junto a este processo o Manual de Procedimento de recolha de provas em local do crime.



Este manual poderá chegar ainda durante esta terça-feira ao Tribunal de Loures, mas defesas podem pedir para apreciarem os documentos. Essa apreciação é requerida por mais cinco dias.