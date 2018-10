Carlos Manuel Carvalho, o português que em 2002 se mudou para o Brasil por amor, trabalhara durante anos no Tribunal de Contas no nosso país. Casou com uma juíza de Mato Grosso do Sul, Margarida Elisabeth, mas o casal acabou por se separar passados três anos.



A partir daí, o emigrante passou a colaborar com a Justiça ...