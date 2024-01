A juíza-conselheira Teresa de Almeida culpou o “sistema de Justiça” pela condenação de um homem a quatro meses de prisão, com pena suspensa, por desobediência. A magistrada do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) lamentou que, em 2020, um dos tribunais envolvidos no caso não comunicasse a outro que a pena acessória do arguido estava extinta.









