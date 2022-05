A juíza Margarida Alves deu cinco dias para José Sócrates explicar as viagens ao Brasil.



Num despacho, a que o CM teve acesso, a magistrada, presidente do coletivo que vai julgar Sócrates por falsificação de documentos e branqueamento de capitais, refere que "atento o exposto pelo Ministério Público no requerimento", o antigo primeiro-ministro terá de prestar esclarecimento sobre as deslocações para o estrangeiro desde 9 de abrir de 2021.