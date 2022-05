Juíza dá cinco dias a Sócrates para explicar viagens ao Brasil

A juíza Margarida Alves, presidente do coletivo que vai julgar José Sócrates por branqueamento de capitais e falsificação de documentos, deu cinco dias ao antigo primeiro-ministro para explicar as viagens ao Brasil não comunicadas ao tribunal. A magistrada deferiu esta terça-feira o requerimento do Ministério Público e notificou o ex-governante para explicar por que razão não informou os autos das suas viagens para o estrangeiro.No despacho, a que o CM teve acesso, a juíza refere que Sócrates deve dar esclarecimentos tal como foi promovido pelo procurador Vítor Pinto. Ou seja, deve informar se "entre 9 de abril de 2021" (dia da decisão instrutória do caso Marquês), "e a presente data, alguma vez se deslocou ao estrangeiro e aí permaneceu por mais que cinco dias". Sócrates está a fazer um doutoramento em São Paulo e tem participado em várias iniciativas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, do seu amigo Lula da Silva.