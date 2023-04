Em 2021, o juiz Pedro Brito, do Tribunal de São João Novo, no Porto, deu como provado que José Viamonte de Sousa ficou com 1,25 milhões durante o negócio de venda de 41 quadros do pintor Joan Miró, que ocorreu em 2004. O arguido, ex-diretor do Private Banking do BPN, recorreu da decisão, de 7 anos e 10 meses de prisão, pelos crimes de burla qualificada e branqueamento.