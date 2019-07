Juíza deixa sair em liberdade um dos maiores traficantes de droga portugueses

O narcotraficante português Franklim Pereira Lobo, detido em março em Málaga, Espanha, no âmbito de um mandado de detenção europeu, ficou em liberdade esta segunda-feira, de acordo com decisão da juíza Ana Peres, do Tribunal Central de Instrução Criminal, segundo avançou o jornal Público.A juíza terá ainda considerado que as autoridades judiciais se enganaram ao notificar o traficante na acusação da Operação Aquiles, pelo que terá sido esse o motivo que fez com que Pereira Lobo não se tenha apresentado à justiça no mesmo período que os restantes arguidos, de acordo com a mesma fonte.Para a magistrada, a acusação do MP não demonstra em que circunstâncias o suspeito terá criado uma rede de traficantes. A informação foi confirmada aopor fonte judicial.Franklim Lobo, que durante anos andou fugido à justiça portuguesa, foi julgado em "processo autónomo" da denominada Operação Aquiles, que envolve tráfico de droga, associação criminosa e corrupção passiva e ativa.