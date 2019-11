Juíza não tira 560 mil euros a rede de prostituição e absolve arguidos

O Ministério Público (MP) queria que fossem declarados a favor do Estado mais de 560 mil euros obtidos por um grupo que se dedicava à exploração de um bar de alterne e à prostituição na zona da Figueira da Foz, entre 2012 e 2015.Esta quarta-feira, a juíza do Tribunal de Coimbra absolveu os arguidos dos crimes de lenocínio e apoio à prostituição e, com essa decisão, caiu também a pretensão do MP. Resultado: os arguidos ficaram com as mais-valias resultantes da atividade criminosa.Dos sete arguidos, dois foram condenados a dois anos e meio de prisão, com pena suspensa, pelo crime de auxílio à imigração ilegal."O espaço foi alvo de fiscalizações e os arguidos foram advertidos e continuaram com mulheres ilegais", disse a juíza. "Ser segurança e servir num bar não é proibido, o alterne é lícito. Nada a dizer.Já a prostituição, que ficou provado haver no espaço, é uma norma ferida na constitucionalidade pelo direito à liberdade sexual", argumentou a juíza para justificar a absolvição. "A sentença faz escola no Direito e dá uma nova vida à liberdade sexual das mulheres", disse ao CM Vítor Gaspar um dos advogados de defesa.