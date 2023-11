A juíza a quem foi distribuído o julgamento do processo BES/GES, que tem como principal arguido o ex-banqueiro Ricardo Salgado, pediu escusa ao Tribunal da Relação de Lisboa por considerar que “existe o risco de ser considerada suspeita”. Helena Susano detém 560 ações do BES e entende haver motivo “sério e grave” para “gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade”. A magistrada diz ainda que tem “um familiar que é titular de ações da Portugal Telecom, a qual, como é consabido e público, se encontra alegadamente relacionada com a queda do universo BES, tendo esta queda ocasionado praticamente a total desvalorização daquelas ações”. Helena Susano presidiu recentemente ao julgamento da morte do agente da PSP Fábio Guerra.