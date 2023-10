Juíza põe em causa acordo de Manuel Pinho com Ricardo Salgado

O tribunal tem dúvidas sobre o acordo que Manuel Pinho diz ter assinado com Ricardo Salgado, após cessar funções de administrador executivo no BES, em março de 2004, um ano a antes de integrar o Governo de José Sócrates (2005-2009). O Ministério Público (MP) alega que Pinho e Salgado fizeram um acordo nas vésperas de ele tomar posse como ministro da Economia, através do qual terá recebido alegados pagamentos indevidos do Grupo Espírito Santo (GES) em troca de supostas decisões políticas favoráveis ao GES.









