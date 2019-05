Juíza requer perícias psicológicas a Rosa Grilo e amante António Joaquim

A juíza requereu perícias psicológicas e ordenou relatórios aos amantes Rosa Grilo e António Joaquim, no julgamento da morte do triatleta Luís Grilo, que começa em breve.O amante quer maior proteção e pediu para mudar de tribunal, segundo sabe oRecorde-se que Rosa Grilo escreveu uma carta, poucos dias antes de ser presa, a um amigo polícia que trabalhava com o casal na empresa de informática. Pedia-lhe que a ajudasse na defesa e dizia-lhe logo que ele também conhecia os excessos de Luís."Agora todos me condenam por ter um amante, mas todos sabemos que o Luís não era nenhum santo", escrevia Rosa, perguntando ao amigo se confiava nela. "É muito importante saber em quem eu posso contar e eu tenho a certeza de que és meu amigo, assim como eras do Luís", diz a viúva Rosa numa carta, na qual garante que só quem não a conhece pode pensar que foi capaz de cometer um homicídio.Foi a este amigo que Rosa entregou o seu diário, dizendo-lhe que podia mostrá-lo a quem quisesse. Aí, contava como tinha sido pressionada pela polícia a mentir e jurava que o marido tinha sido assassinado por angolanos.À Polícia Judiciária, o amigo contou uma história diferente. Disse não ter ficado surpreendido com a prisão de Rosa, porque sabia que o casal estava desavindo. Também estranhou muitos dos comportamento da viúva nos dias a seguir ao homicídio do triatleta.O processo que agora vai chegar a julgamento mostra que não foi Rosa quem primeiro falou dos angolanos. Foi uma amiga de Luís que disse à PJ que o triatleta estaria envolvido no tráfico de ouro, mas quando Rosa foi confrontada com essa hipótese disse à polícia que a amiga era "chanfrada". "A bota não bate com a perdigota", afirmou, usando uma expressão popular e dizendo que era mentira tal hipótese.