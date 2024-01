Juízas afirmam que dinheiro de Sócrates "não tem uma origem lícita”

As três juízas relatoras do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), relativo ao recurso do Ministério Público no caso ‘Marquês’, afirmam que Sócrates é o dono dos 33,97 milhões de euros, investigados por suspeitas de corrupção, e que “o dinheiro não tem uma origem lícita”.



As juízas, além de outras provas, analisaram as entregas de dinheiro em numerário a Sócrates com origem no amigo Carlos Santos Silva, no valor de 1,1 milhões de euros, e as explicações do ex-primeiro-ministro e do amigo na fase de instrução.









