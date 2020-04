Juizes admitem libertar homicida por causa da pandemia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O crime chocou a comunidade. Foi em março do ano passado que António Fidalgo, de 40 anos, matou a mulher Ana Paula. Ex-emigrantes em Londres, estavam desde 2017 no nosso país e geriam o restaurante Refúgio do Gerês, na freguesia de Salamonde, concelho de Vieira do Minho.Ana Paula foi estrangulada em casa, António Fidalgo entregou-se poucas horas depois. Fez cerca de 40 quilómetros até ao posto da GNR de Braga onde confessou que tinha ...