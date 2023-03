Adiada leitura do acórdão do julgamento de Júlio Magalhães, Francisco J. Marques e Diogo Faria

A leitura do acórdão do julgamento de Júlio Magalhães, Francisco J. Marques e Diogo Faria sobre a divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal, que estava marcado para esta tarde, foi adiada para 12 de maio.

Os arguidos estão acusados de violação de correspondência, devassa da vida privada e ofensa à pessoa coletiva julgamento que começou no ano passado. Francisco J. Marques é diretor de comunicação do FC Porto, Diogo Faria diretor de conteúdos do Porto Canal e Júlio Magalhães ex diretor do Porto canal e atual jornalista da CNN Portugal.

O FC Porto já foi condenado a pagar 1 milhão e 600 mil euros pela divulgação destes emails.