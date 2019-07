Juízes do Tribunal de Guimarães mandam multar Mesquita Machado

O Tribunal da Relação de Guimarães decidiu manter a pena de três anos de prisão, suspensa pelo mesmo período de tempo, a Mesquita Machado.Considerou provado que o ex-autarca tentou usar dinheiro da Câmara de Braga para comprar o edifício das Convertidas e, assim, favorecer a filha e o genro.Os desembargadores rejeitaram o recurso do arguido, que contestava a condenação pelo crime de participação económica em negócio, e vão mais longe: ordenaram que o processo volte ao Tribunal de Braga para que o coletivo de juízes aplique uma multa a Mesquita Machado, entre 50 a 100 dias, cujo o valor será definido.O histórico socialista, agora reformado, vai também ser julgado em outubro, no mesmo tribunal, conjuntamente com o presidente do Sporting Clube de Braga, António Salvador, por prevaricação. Em causa, o alegado favorecimento do empresário no processo de alargamento da concessão do estacionamento à superfície no concelho de Braga.No caso das Convertidas, a decisão da Relação sublinha que o ex-autarca socialista, que liderou a Câmara de Braga durante mais de 30 anos, agiu "com dolo direto" e "não mostrou arrependimento".A expropriação do quarteirão das Convertidas, para ali ser instalada uma nova Pousada da Juventude, foi aprovada pela maioria socialista no município de Braga, em maio de 2013, por 2,9 milhões de euros, um montante muito acima do seu valor real.O atual autarca, Ricardo Rio, conseguiu travar o negócio.