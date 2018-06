Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juízes mantêm jovem homicida em liberdade

Deu facada no pescoço do namorado, que não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

Por Liliana Rodrigues | 09:18

Vai continuar em liberdade a jovem de 19 anos que, durante uma discussão na rua, numa madrugada de outubro de 2017, deu uma facada no pescoço do namorado, que acabou por morrer no dia seguinte.



O Tribunal da Relação de Guimarães rejeitou o recurso do Ministério Público, que pretendia ver anulado o interrogatório à arguida - sugerindo que fosse privada da liberdade e sujeita a prisão domiciliária, já que entendia que estava em causa um crime de homicídio simples.



A arguida ficou proibida de permanecer no concelho de Fafe. Ainda assim, o procurador alegou que "a morte de Luís Monteiro gerou sentimentos de animosidade dos familiares e amigos da vítima", prevendo "perigo concreto da perturbação da ordem e tranquilidades públicas".



Os desembargadores rejeitaram o pedido e aplaudiram até a polémica decisão do juiz de instrução criminal de Guimarães, Pedro Miguel Vieira, que entendeu indiciar a jovem por ofensas à integridade física agravada pelo resultado. "Resultam, por enquanto, sérias dúvidas do modo concreto como a vítima foi atingida e da real intenção da arguida", escrevem os desembargadores na decisão.



Lembram que a medida de coação deve ser proporcional à gravidade do crime. "E é o que fez, e bem, a primeira instância face a toda a conjuntura dos autos no momento da decisão", indica a Relação.



"Tendo em conta os indícios de violência doméstica mútua, afasta a aparente generosidade da decisão", refere a decisão.