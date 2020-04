Juízes pedem prioridade dos profissionais que trabalham em tribunais nos testes de imunidade e vacinação

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses dirigiu esta quinta-feira uma carta à DGS onde explicaram toda a dinâmica das diligências feitas nas salas de audiências em Portugal.Dado os espaços pequenos, e às vezes sem possibilidade de arejamento, onde as diligências são realizadas, os juízes pedem que os profissionais que trabalhem nos tribunais e estejam em contacto com o público sejam considerados serviços públicos essencias e por isso considerados para efeitos de prioridade em "testes de imunidade e vacinação".No mesmo comunicado a ASJP pede ainda que, à semelhança do que aconteceu em algumas comarcas, as delegações de saúde realizem inspeções de forma sistemática a todas as salas de audiência de forma a aconselhar e assim garantir que todas as condições de segurança sejam asseguradas.