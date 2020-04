Juízes propõem tirar 1400 reclusos das cadeias portuguesas

Presos que não pagaram multas e que foram convertidas em tempo de cadeia (as chamadas prisões subsidiárias) e os que estejam a seis meses do final da pena (excluindo, por exemplo, os condenados por violência doméstica, homicídio e crimes sexuais) são os que podem vir a sair das prisões para minimizar o risco de contágio de Covid-19, de acordo com uma proposta entregue ontem ao Ministério da Justiça por juízes dos Tribunais de Execução de Penas. As medidas excecionais poderiam retirar das cadeias 1400 reclusos.A proposta tem subjacente uma lei de perdão. Será "uma lei excecional de perdão, uma medida de clemência para quem já está de saída e não uma amnistia, por razões humanitárias e de saúde pública", explicou à Lusa um juiz.O perdão à pena será feita pelo tribunal que os condenou. Outra das medidas sugerida passa por alargar os requisitos que possibilitam a saída em liberdade dos reclusos em caso de doença, como por exemplo hipertensão, problemas cardíacos ou respiratórios. "O Governo decide como entender, mas convinha que fosse rápido", disse o magistrado.