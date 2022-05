Juízes que julgaram Rendeiro ilibados de responsabilidades pela fuga

Foi conhecido esta quinta-feira o documento do Conselho Superior da Magistratura com as averiguações finais do processo judicial de João Rendeiro, condenado a quatro anos e oito meses de prisão."Percorridos com a devida atenção os 128 volumes e 27 551 folhas, algumas com frente e verso, dos três processos, podemos afirmar sem qualquer dúvida que enxergado não foi o mínimo indício de responsabilidade disciplinar relativamente a qualquer dos vários Juízes de Comarca, da Relação de Lisboa e do Supremo Tribunal de Justiça, únicas entidades a que se dirigem estes autos", lê-se no documento do Conselho Superior de Magistratura.O Inspetor Judicial Extraordinário nomeado para o processo de averiguações fiz ainda que "o arguido João Manuel Oliveira Rendeiro, ao longo dos três processos, antes ou depois de 2012, jamais manifestou que padecesse de doença cardíaca, nem nunca juntou atestado que o atestasse", diz o documento.O processo de averiguações foi istaurado a 6 de outubro de 2021, após João Rendeiro ter anunciado que estaria no Reino Unido e que não tinha intenções de regressar a Portugal. O ex-banqueiro fugiu do país a 12 de setembro de 2021, porém já somava duas condenações noutros dois processos relacionados com o colapso do BPP.