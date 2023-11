O Tribunal da Relação do Porto decidiu alterar a condenação de Cláudio Pereira, que em abril tinha levado pena máxima (25 anos) por assassinar um jovem e tentar matar outro no bar Praxe, Paredes. O arguido tem agora de cumprir 21 anos e seis meses de cadeia pelo crime que ocorreu em maio do ano passado.













Os juízes desembargadores tiveram em conta a idade de Cláudio à data dos factos: tinha 17 anos quando baleou Diogo Pereira, de 26, na cabeça e tentou ainda matar um amigo deste.