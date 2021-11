Juízes tiram pulseira eletrónica a 37 arguidos do processo 'Hells Angels'

O coletivo de juízes que julga os 89 membros do gang motard ‘Hells Angels’, em Camarate, Loures, anulou esta segunda-feira a medida de coação de prisão domiciliária ainda aplicada a 37 dos acusados. Os mesmos ficam agora sujeitos apenas a apresentações regulares às autoridades.Os magistrados mudaram ainda o estado do processo judicial, abdicando da classificação de urgente. Este facto permite aos arguidos voltarem a andar de moto e reativarem os ‘capítulos’ (núcleos) do grupo motard ‘Hells Angels’.A atividade destes ‘capítulos’ tinha sido suspensa pelo juiz de instrução Carlos Alexandre. O processo diz respeito a crimes como homicídio, tráfico ou sequestro.