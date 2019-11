Julgado bombeiro que matou amante em Moimenta da Beira

O Bombeiro que matou a amante em Moimenta da Beira começou esta terça-feira a ser julgado por homicídio qualificado.As pelo menos sete facadas desferidas pelo bombeiro Carlos Loureiro em Marina Fernandes foram de tal forma violentas que lhe "provocaram a rutura do esófago, bem como alaceração quase total da laringe", segundo a acusação do Ministério Público consultada peloRecorde-se que o crime aconteceu a 31 de janeiro na casa de Marina, em Moimenta da Beira. Os dois discutiram por causa do relacionamento sexual secreto que mantiveram e por desconfianças de uma eventual gravidez. Carlos pegou numa faca de cozinha e matou a jovem de 25 anos.