Um golpe de mata-leão com a duração de três minutos foi fatal para um homem, de 70 anos, que tentou violar a funcionária de uma residencial, em Castelo Branco. O autor do golpe, de 29 anos, que foi em socorro da mulher, foi acusado de homicídio pelo Ministério Público (MP) e vai ser julgado esta semana no Tribunal de Castelo Branco.





Os factos ocorreram a 18 de abril na residencial Telhadense, onde o arguido residia com a companheira. A funcionária, de 39 anos, foi abordada por César Salomão, de 70, quando abria a porta. Disse-lhe que queria fazer uma reserva, mas ao entrarem, agarrou-a e tentou violá-la. A mulher gritou, tendo vindo em seu auxílio o arguido que agarrou o agressor sexual pelo pescoço. A acusação descreve cinco minutos de agressões. O homem foi arrastado pelo pescoço e projetado para o chão. Quando tentou levantar-se foi “agarrado por trás pelo arguido, novamente pelo pescoço, com um golpe conhecido por ‘mata-leão’”, refere o despacho. Sem que César Salomão “fizesse qualquer movimento”, o arguido decidiu aplicar novamente o golpe ‘mata-leão’” durante três minutos.

O arguido está em prisão preventiva desde que foi detido pela Polícia Judiciária do Centro. A companheira e a dona da pensão também são referidas no despacho, por terem desferido um murro e pisado os pés ao homem, o que poderia configurar um crime de ofensas à integridade física. Mas sem queixa, foi arquivado. O mesmo aconteceu com os factos praticados pelo homem contra a funcionária, cuja responsabilidade se extinguiu com a morte.