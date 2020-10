Julgado por matar amigo depois de arrancar orelha à dentada

O homem que matou um amigo à facada, depois de terem passado a tarde a beber numa casa de pasto na Amora, Seixal, no dia 25 de abril, vai ser julgado por homicídio e detenção de arma proibida.O crime ocorreu na sequência de uma rixa entre os dois homens, ambos cabo-verdianos, em que o agressor arrancou uma orelha à vítima à dentada. Na altura, o homicida entregou-se à PSP com a faca do crime, mas foi libertado sem ser presente a primeiro interrogatório. Viria a ser detido pela PJ uma semana depois, altura em ficou em preventiva.