Julgado por matar ex-mulher com um tiro de caçadeira

O homem que matou a tiro de caçadeira a ex-companheira no parque de estacionamento da danceteria São Martinho, na Golegã, começa esta terça-feira a ser julgado no Tribunal de Santarém.Rui Vieira, de 63 anos, responde por um crime de homicídio qualificado, por ter matado com um disparo pelas costas Ana Silva, de 53 anos, e por outro de homicídio qualificado na forma tentada, pois atingiu também o homem que a acompanhava no estabelecimento de diversão noturna.É ainda acusado de um crime de detenção de arma proibida.