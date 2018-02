Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgado por montar armadilha para javalis que feriu um homem

Homem de 74 anos quase perdeu o pé esquerdo ao acionar artifício artesanal.

25.02.18

Um homem de 74 anos quase perdeu o pé esquerdo ao acionar uma armadilha artesanal para caçar javalis, montada ilegalmente perto do cemitério da Junceira, Tomar.



O proprietário do engenho explosivo vai ser julgado no Tribunal de Santarém por um crime de ofensas à integridade física qualificada e dois crimes de detenção de arma proibida.



Os factos remontam a fevereiro de 2016, quando a vítima e a esposa pararam no local para apanhar cogumelos.



Ao caminhar, o homem pisou o fio que fez deflagrar a arma escondida.