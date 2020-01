Julgado por ‘piratear’ jogos e filmes

Um homem foi acusado pelo DIAP de Lisboa do crime de usurpação continuada por ter, durante 10 anos (entre 2008 e 2018), vendido filmes, séries, músicas e jogos contrafeitos através da internet.Segundo a Procuradoria de Lisboa, o arguido recorreu a programas informáticos para copiar várias produções sujeitas a direitos de autor. Os ficheiros eram depois partilhados com clientes. O arguido sofreu em 2016 um bloqueio, por ordem judicial, de um servidor informático.Pediu então aos clientes apoio para continuar a sua atividade de pirataria, conseguindo obter, em cerca de dois anos, 387 transferências para a sua conta bancária, no valor de mais de 11 mil euros. Aguarda julgamento com termo de identidade e residência.