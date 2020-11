Um ex-dirigente do Centro Social e Paroquial de Trouxemil começou esta segunda-feira a ser julgado, no Tribunal de Coimbra, acusado de ter desviado mais de 125 mil euros da instituição, entre 2014 e 2017.O arguido admitiu ter retirado 82 mil euros e garantiu que a instituição ainda lhe deve 18 mil. Afirmou ainda que “a obra que lá está foi feita” por ele, que ia pagando com o seu dinheiro.