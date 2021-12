O Ministério Público de Lisboa acusou um homem de ter violado uma mulher que o autorizou a passar a noite na sua casa.De acordo com a acusação, os factos ocorreram a 12 de julho de 2020. O acusado participou numa festa com a vítima e a companheira de casa desta.Houve ingestão de álcool e o predador sugeriu sexo a três. As duas mulheres recusaram e o homem violou a dona da casa durante a noite.