Ex-namoradas que mataram jovem no Algarve já estão em tribunal. PSP reforça segurança

Maria Malveiro de 20 anos e Mariana Fonseca 24 começam a ser julgadas esta terça-feira no Tribunal de Portimão pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, dois crimes de acessos ilegítimo, um de burla informática, roubo simples e uso de veículo.



As ex-namoradas, uma enfermeira e uma segurança, são suspeitas de terem matado um jovem, em março de 2020, no Algarve, a quem tentaram extorquir dinheiro que tinha recebido de indemnização pela morte da mãe.





As arguidas podem ser condenadas a 25 anos de cadeia.

Ao minuto Atualizado a 24 de fev de 2021 | 10:28

10:28 | 24/02 Rui Pando Gomes Coletivo de juizes presidido por Antonieta Nascimento O coletivo de juízas é presidido por Antonieta Nascimento. As outras juízas são Stella Chou e Patricia Ávila.



Entretanto a sessão foi interrompida e as juízas saíram para analisar pedidos por parte dos advogados.

10:04 | 24/02 Rui Pando Gomes Arguidas separadas As arguidas estão separadas por seis cadeiras de diferença no Tribunal de Portimão. Maria e Mariana estão acompanhadas por quatro elementos dos serviços prisionais.

09:51 | 24/02 Tânia Laranjo e Rui Pando Gomes Arguidas chegaram FOTO: Pedro Noel da Luz As duas arguidas já chegaram no tribunal. Mariana Fonseca chegou acompanhada pelo advogado João grade dos santos.