Ex-namoradas que mataram jovem no Algarve em tribunal para a segunda sessão do julgamento

Decorre esta sexta-feira a segunda sessão do julgamento de Maria Malveiro de 20 anos e Mariana Fonseca 24 no Tribunal de Portimão pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, dois crimes de acessos ilegítimo, um de burla informática, roubo simples e uso de veículo.As ex-namoradas, uma enfermeira e uma segurança, são suspeitas de terem matado um jovem, em março de 2020, no Algarve, a quem tentaram extorquir dinheiro que tinha recebido de indemnização pela morte da mãe.

Ao minuto Atualizado a 26 de fev de 2021 | 09:32

09:24 | 26/02 Rui Pando Gomes