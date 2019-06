Julgamento de antigo vice-presidente da Câmara de Portimão adiado para depois das férias

Seis anos depois de ter sido detido, o antigo vice-presidente da Câmara de Portimão, Luís Carito, continua a ser julgado num processo ainda sem fim à vista. O ex-autarca responde pelos crimes de burla qualificada, branqueamento e participação económica em negócio.Chegou a estar marcada para esta segunda-feira, no Tribunal de Portimão, uma nova sessão de julgamento, mas esta foi adiada para depois das férias, mais exatamente para meados de outubro. Segundo oapurou, há ainda testemunhas de acusação por ouvir e a defesa só quer ouvir as suas depois de aquelas testemunharem.Será também nessa altura que Luís Carito deverá prestar as primeiras declarações perante os juízes, uma vez que já garantiu aoque queria "explicar tudo" o que aconteceu. Juntamente com Luís Carito estão ainda ser julgados no Tribunal de Portimão mais nove arguidos, seis deles sociedades.Os crimes de que são acusados terão sido alegadamente cometidos nos contratos para instalação da Cidade do Cinema. O ex-autarca Luís Carito está também pronunciado por um crime de danificação ou subtração de documento e notação técnica, por ter, segundo o Ministério Público, engolido um documento nas buscas à sua moradia. Outro arguido, Artur Curado, responde ainda por um crime de usurpação de obra.A Câmara de Portimão constituiu-se assistente no processo e apresentou um pedido de indemnização civil de cerca de 700 mil euros.