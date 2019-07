Julgamento de Diana Fialho e Iuri Mata continua esta terça-feira em Almada

O Tribunal de Almada vai dar sequência esta terça-feira ao julgamento de Diana Fialho e Iuri Mata, o casal acusado pelo Ministério Público de matar Amélia, 59 anos, mãe adotiva da arguida, no Montijo, em setembro de 2018.A sessão tem início às 9h30. Às 9h00, Diana Fialho já havia chegado ao tribunal, mas ainda se aguardava pela chegada de Iuri Mata. Espera-se a audição de mais duas amigas de Diana Fialho.Recorde-se que a vítima foi drogada e morta à martelada em casa, carregada para um carro e queimada num descampado. A 10 de maio, o juiz Carlos Delca decidiu levá-los a julgamento.Sublinhou que existem "indícios mais do que suficientes", como o cadáver encontrado, as imagens de Diana e Iúri (mulher e marido) a comprar gasolina e isqueiro, o sangue na casa onde residiam os três e o ADN da vítima nas roupas do casal.