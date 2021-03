Julgamento de ex-namoradas homicidas do Algarve adiado para 24 de março após avaria em carrinha celular

O julgamento de Maria Malveiro e Mariana Fonseca, as duas mulheres que mataram um jovem no Algarve, foi adiado esta segunda-feira por decisão do coletivo de juízes após uma avaria numa carrinha celular que transportava uma das arguidas ter avariado.



Ao que o Correio da Manhã apurou, após a avaria, a arguida irá ser transportada por uma carrinha celular vinda de Beja. O julgamento que iria arrancar esta segunda-feira Às 9h15 foi assim adiado para dia 24 de março à mesma hora.





Segundo a advogada da arguida Maria Malveiro, também falta uma resposta sobre o relatório social feito à arguida na cadeia. A advogada Tânia Reis pediu para ouvir as técnicas que fizeram o relatório social da arguida Maria Malveiro, o que poderá acontecer na próxima sessão de julgamento.As arguidas estão acusadas pelo Ministério Público (MP) dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, dois crimes de acessos ilegítimo, um de burla informática, roubo simples e uso de veículo.Maria Malveiro e Mariana Fonseca já namoravam há dois anos, quando foram presas pela Polícia Judiciária por matarem e esquartejarem Diogo Gonçalves, de 21 anos. O objetivo das duas seria ficar com o dinheiro da indemnização, cerca de 70 mil euros, que a vítima recebeu pela morte da mãe. Na prisão ficaram juntas na cela, mas a relação terminou em janeiro e deu lugar a uma guerra em tribunal. As ex-namoradas apresentam agora versões contraditórias do crime culpando-se mutuamente pela morte de Diogo.