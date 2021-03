Julgamento de ex-namoradas homicidas do Algarve retomado hoje

As duas ex-namoradas, acusadas de matarem Diogo Gonçalves, um jovem de 21 anos, no Algarve, regressam esta quarta-feira a tribunal.A sessão do passado dia 15 de março foi adiada por decisão do coletivo de juízes após uma avaria numa carrinha celular que transportava uma das arguidas ter avariado.A advogada de Maria Malveiro, Tânia Reis, pediu para ouvir as técnicas que fizeram o relatório social da arguida. No entanto, a sessão desta quarta-feira pode ficar marcada por alegações finais.As arguidas estão acusadas pelo Ministério Público (MP) dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, dois crimes de acessos ilegítimo, um de burla informática, roubo simples e uso de veículo.Maria Malveiro e Mariana Fonseca já namoravam há dois anos, quando foram presas pela Polícia Judiciária por matarem e esquartejarem Diogo Gonçalves, de 21 anos. O objetivo das duas seria ficar com o dinheiro da indemnização, cerca de 70 mil euros, que a vítima recebeu pela morte da mãe. Na prisão ficaram juntas na cela, mas a relação terminou em janeiro e deu lugar a uma guerra em tribunal. As ex-namoradas apresentam agora versões contraditórias do crime culpando-se mutuamente pela morte de Diogo.