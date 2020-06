Julgamento de ‘imperatriz’ do bairro do Aleixo na reta final

Terminou ontem a fase da produção de prova do processo que conta com 26 arguidos acusados de tráfico de droga agravado e que operava a partir do antigo Bairro do Aleixo, no Porto. O julgamento está a decorrer na cadeia de Paços de Ferreira, uma vez que o Tribunal de S. João Novo não tem capacidade para sentar arguidos e advogados cumprindo o distanciamento social. A partir da próxima semana vão ser feitas as alegações finais.Esta rede criminosa era liderada por uma mulher, de 52 anos. Era esta arguida, que está presa, que controlava todo o império, tendo mesmo ficado conhecida como ‘Imperatriz da Droga’. Também o seu irmão tinha um papel principal no grupo. Dez dos arguidos estão em prisão preventiva.