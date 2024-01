Julgamento de padre acusado de abusos sexuais a menor adiado

A continuação do julgamento do padre Luís Miguel Costa, suspeito de crimes sexuais, que estava marcada para esta segunda-feira no Tribunal de Viseu foi adiada por motivo de doença do advogado que representa o sacerdote.

O antigo sacerdote de São João de Lourosa é suspeito de querer relacionar-se sexualmente com um menor, de 14 anos, durante um almoço-convívio que aconteceu numa adega daquela freguesia, às portas da cidade de Viseu, no final de março de 2021.

Durante o convívio, o padre Luís, de 48 anos, teceu comentários impróprios e tentou beijar à força o menor. Depois enviou-lhe mensagens de teor sexual.

Luís Miguel da Costa, que alega estar inocente, está acusado de um crime de coação sexual agravado na forma tentada e aliciamento de menores para fins sexuais.