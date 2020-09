Adiado julgamento dos portugueses ligados ao Daesh

O julgamento dos oito portugueses suspeitos de pertencerem à organização terrorista Daesh foi adiado para o próximo dia 15 de setembro, após ter sido esta terça-feira adiado.sabe que o motivo para o julgamento ser adiado prende-se com o facto de ainda estar a decorrer o prazo de contestação da acusação.No Tribunal Criminal de Lisboa esteve Rómulo Costa, o único português que se encontra, desde junho de 2019, preso em Portugal e que manifestou vontade de falar em tribunal. À saída, Lopes Guerreiro, advogado de Rómulo Costa, acrescentou que o arguido falou com os irmãos Celso e Edgar pela última vez em 2016, reforçando ainda que a prova do Ministério Público contra o seu cliente era "fraca".Também CassimoTuré, que vive no Reino Unido, marcou presença no tribunal.A advogada oficiosa dos seis arguidos que não se encontram em tribunal não marcou presença nem avisou da sua ausência ao TCL, levando ao atraso do julgamento.Esta terça-feira, o tribunal declarou seis arguidos - Nero, Fábio, Sandro, Celso, Edgar e Sadju - contumazes, para que contra eles seja emitido um mandado de detenção internacional. À exceção de Nero Saraiva, que estará detido na Síria, os restantes são dados como mortos pelas autoridades portuguesas.Recorde-se que Rómulo Costa terá ajudado dois dos irmãos a chegar à Turquia para posteriormente se juntarem ao Daesh, está preso preventivamente na cadeia de Monsanto. Em causa estão os crimes de recrutamento, adesão e apoio à organização terrorista Daesh e financiamento ao terrorismo. Osabe que Rómulo Costa